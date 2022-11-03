Жерар Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры футболиста

Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о том, что покидает клуб и завершает карьеру футболиста.

35-летний испанец опубликовал у себя в соцсетях ролик, в котором он смотрит видео со своим участием из академии каталонской команды и вспоминает детство, а затем приезжает на стадион «Камп Ноу».

«Вы, болельщики, дали мне все. Теперь, когда все детские мечты сбылись, я хочу сказать, что принял решение. Пора заканчивать свой путь. Я всегда говорил, что для меня нет никаких команд, кроме «Барселоны». Так и будет. В субботу я проведу свой последний матч на «Камп Ноу». Я стану обычным болельщиком, буду поддерживать команду. Передам свою любовь к «Барселоне» своим детям так же, как моя семья передала ее мне. И вы знаете меня — рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу». «Барселона» навсегда», — сказал Пике.

Пике — воспитанник «Барселоны». В 2004 году он покинул клубную академию и перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2008 года (за исключением сезона-2006/07, когда он был в аренде в «Сарагосе»). В составе «МЮ» Пике выиграл чемпионат Англии, Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов.

В 2008 году Пике вернулся в «Барселону». За 14 лет в каталонском клубе защитник 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Последний матч в карьере на домашнем стадионе «Барселоны» — «Камп Ноу» — Пике проведет 5 ноября против «Альмерии» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.