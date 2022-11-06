Хави заявил, что «Барселона» разобралась, как доводить атаки до ума

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Альмерией» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Матч с «Альмерией» был одним из самых совершенных, которые «Барселона» когда-либо играла. Мы разобрались, как доводить до ума атаки и ждали забитого гола. Люди судят о Ферране Торресе лишь по его действиям у ворот, но я ценю его по ряду других вещей. Он сам создает себе пространство и моменты. В матче с «Альмерией» Ферран был хорош. Левандовски не забил, но у нас есть футболисты, которые могут это сделать», — сказал Хави на пресс-конференции.

После 13-го тура «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка. На втором месте находится «Реал» с 32 очками, и 7 ноября встретится с «Райо Вальекано».