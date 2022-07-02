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Защитник «Барселоны» Лангле отправится в Лондон, чтобы завершить сделку с «Тоттенхэмом»

Алексей Еремин
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле планирует приехать в Лондон в эти выходные, чтобы завершить сделку с «Тоттенхэмом», сообщает Mundo Deportivo. Ранее стало известно, что лондонский клуб готов взять французского футболиста в аренду.

Ожидается, что 27-летний защитник отправится в Лондон в эти выходные, чтобы пройти медицинское обследование, прежде чем его официально представят в качестве нового игрока «Тоттенхэма». Соглашение между «Барселоной» и лондонский клубом будет включать опцию выкупа.

В прошедшем сезоне французский защитник провел за каталонский клуб 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Лангле с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220701/1001830591/lenglet-vuela-londres-firmar-tottenham.html
Клеман Лангле
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