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Сегодня, 18:50

«Тоттенхэм» арендует защитника «Барселоны» Лангле

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может покинуть каталонский клуб. «Тоттенхэм» готов взять игрока в аренду, сообщает Mundo Deportivo.

Защитник был игроком основного состава до прихода в «Барселону» Хави. После этого Лангле перестал попадать в основу команды.

В этом сезоне 27-летний футболист провел за «Барсу» 13 матчей и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Ленгле в 14 миллионов евро. Контракт защитника с «Барселоной» истекает в 2026 году.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Клеман Лангле
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
2
1
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
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