«Тоттенхэм» арендует защитника «Барселоны» Лангле
Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может покинуть каталонский клуб. «Тоттенхэм» готов взять игрока в аренду, сообщает Mundo Deportivo.
Защитник был игроком основного состава до прихода в «Барселону» Хави. После этого Лангле перестал попадать в основу команды.
В этом сезоне 27-летний футболист провел за «Барсу» 13 матчей и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает Ленгле в 14 миллионов евро. Контракт защитника с «Барселоной» истекает в 2026 году.
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|Тоттенхэм
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8
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|16:00
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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