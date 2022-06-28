«Тоттенхэм» арендует защитника «Барселоны» Лангле

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может покинуть каталонский клуб. «Тоттенхэм» готов взять игрока в аренду, сообщает Mundo Deportivo.

Защитник был игроком основного состава до прихода в «Барселону» Хави. После этого Лангле перестал попадать в основу команды.

В этом сезоне 27-летний футболист провел за «Барсу» 13 матчей и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Ленгле в 14 миллионов евро. Контракт защитника с «Барселоной» истекает в 2026 году.