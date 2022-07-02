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Сегодня, 15:37

«Барселона» планирует потратить 200 миллионов евро на трансферы летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» планирует потратить 200 миллионов евро во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По информации источника, средства на покупку игроков у каталонского клуба появились благодаря продаже 10 процентов своих телеправ американской инвестиционной компании за 207,5 миллиона евро.

Отмечается, что сине-гранатовые планируют продать еще 15 процентов телеправ за 400 миллионов евро другому покупателю.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/07/01/62bf4c9546163f64668b459d.html
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