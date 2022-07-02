«Барселона» планирует потратить 200 миллионов евро на трансферы летом

«Барселона» планирует потратить 200 миллионов евро во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По информации источника, средства на покупку игроков у каталонского клуба появились благодаря продаже 10 процентов своих телеправ американской инвестиционной компании за 207,5 миллиона евро.

Отмечается, что сине-гранатовые планируют продать еще 15 процентов телеправ за 400 миллионов евро другому покупателю.