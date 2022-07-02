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Сегодня, 18:05

«Барселона» готова продать Депая за 25 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» готова продать нападающего Мемфиса Депая. Испанский клуб готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова расстаться с 28-летним игроком, чтобы выручить средства на усиление команды. Контракт клуба с Депаем истекает в конце 2023 года.

В прошедшем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что Депай перешел в «Барселону» летом 2020 года на правах свободного агента.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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