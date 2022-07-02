«Барселона» готова продать Депая за 25 миллионов евро
«Барселона» готова продать нападающего Мемфиса Депая. Испанский клуб готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро, сообщает AS.
Ранее сообщалось, что «Барса» готова расстаться с 28-летним игроком, чтобы выручить средства на усиление команды. Контракт клуба с Депаем истекает в конце 2023 года.
В прошедшем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, что Депай перешел в «Барселону» летом 2020 года на правах свободного агента.
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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