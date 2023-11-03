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Захарян тренируется с «Реал Сосьедад» и полностью готов к игре против «Барселоны»

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян готовится к матчу 12-го тура ла лиги против «Барселоны» вместе с командой.

Футболист получил травму в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоля» (1:0) после удара по голове. Однако позже сообщалось, что полузащитник избежал серьезного повреждения.

«Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против «Барселоны», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы бело-голубых.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Матч между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» пройдет 4 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592672-zakharyan-treniruyetsya-s-realom-sosyedad-i-polnostyu-gotov-k-matchu-protiv-barselony
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 - : -
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
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5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
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Вильярреал

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