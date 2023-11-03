Защитник «Реал «Сосьедад» Муньос продлил контракт до 2027 года

Защитник «Реал Сосьедад» Айен Муньос продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

Муньос выступает за «Сосьедад» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей и отметился результативной передачей.