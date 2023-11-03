«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» в матче 12-го тура чемпионата Испании в субботу, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — 23.00 мск.

За 11 туров клуб из Сан-Себастьяна с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице примеры. Каталонцы располагаются на четвертой строчке, в их активе 24 балла.

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