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Юмтити входит в сферу интересов клубов из Италии и Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не входит в планы главного тренера Хави на следующий сезон, сообщает L'Equipe.

Юмтити уже изучает несколько вариантов по поводу продолжения карьеры. На 28-летнего футболиста претендуют ряд клубов из Франции, среди которых «Марсель», «Ницца» и «Лион».

В Италии тоже проявляют предметный интерес к французу. «Фиорентина» и «Рома» являются основными претендентами на игрока.

В прошедшем сезоне француз сыграл за каталонский клуб всего лишь один матч. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Самюэль Юмтити
ФК Барселона
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