Юмтити входит в сферу интересов клубов из Италии и Франции
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не входит в планы главного тренера Хави на следующий сезон, сообщает L'Equipe.
Юмтити уже изучает несколько вариантов по поводу продолжения карьеры. На 28-летнего футболиста претендуют ряд клубов из Франции, среди которых «Марсель», «Ницца» и «Лион».
В Италии тоже проявляют предметный интерес к французу. «Фиорентина» и «Рома» являются основными претендентами на игрока.
В прошедшем сезоне француз сыграл за каталонский клуб всего лишь один матч. Его контракт рассчитан до 2026 года.
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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