Дембеле готов покинуть «Барселону» и рассматривает предложения от других клубов
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет покинуть испанский клуб, сообщает Marca
Француз получил предложение о продлении контракта от «Барселоны», но футболист отправил ответное предложение с просьбой повысить ему зарплату. После этой просьбы клуб не предпринял никаких действий, что толкает Дембеле искать варианты ухода из команды.
В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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14
|Эспаньол
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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|13.08
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Валенсия – Жирона
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|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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