Дембеле готов покинуть «Барселону» и рассматривает предложения от других клубов

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет покинуть испанский клуб, сообщает Marca

Француз получил предложение о продлении контракта от «Барселоны», но футболист отправил ответное предложение с просьбой повысить ему зарплату. После этой просьбы клуб не предпринял никаких действий, что толкает Дембеле искать варианты ухода из команды.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.