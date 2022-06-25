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Сегодня, 21:14

Дембеле готов покинуть «Барселону» и рассматривает предложения от других клубов

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет покинуть испанский клуб, сообщает Marca

Француз получил предложение о продлении контракта от «Барселоны», но футболист отправил ответное предложение с просьбой повысить ему зарплату. После этой просьбы клуб не предпринял никаких действий, что толкает Дембеле искать варианты ухода из команды.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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