Нападающий «Реала» Мариано Диас намерен покинуть клуб
Нападающий Мариано Диас хочет этим летом покинуть «Реал». Игрок уже проинформировал руководство «сливочных» о своем желании, сообщает Marca.
28-летний нападающий хочет найти клуб, где будет получать гораздо больше игрового времени.
Текущее соглашение форварда с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Диаса в 6 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Диас провел за «сливочных» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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2
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
Результаты / календарь
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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