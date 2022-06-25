Нападающий «Реала» Мариано Диас намерен покинуть клуб

Нападающий Мариано Диас хочет этим летом покинуть «Реал». Игрок уже проинформировал руководство «сливочных» о своем желании, сообщает Marca.

28-летний нападающий хочет найти клуб, где будет получать гораздо больше игрового времени.

Текущее соглашение форварда с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Диаса в 6 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Диас провел за «сливочных» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.