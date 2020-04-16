Йовичу и Нинковичу, нарушившим карантин в Сербии, грозит до трех лет тюрьмы

Полиция Сербии возбудила уголовное дело на форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Асколи» Николу Нинковича за нарушении обязательной изоляции, сообщает сербское издание Informer.

Ранее игроки были арестованы за нарушение карантина после того, как они вернулись из-за границы.

Данное нарушение предусматривает лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет. В марте в Сербии было введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Комендантский час действует с 17:00 до 5:00.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 623 694 человека. Далее идут — Испания (177 633), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (133 209).

В Сербии выявлено 5 318 заболевших, 103 человека погибли, 443 выздоровели.