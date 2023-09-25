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Сегодня, 15:21

Врач сборной России рассказал о приблизительных сроках восстановления Захаряна после ковида

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Врач сборной России Михаил Вартапетов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

В понедельник, 25 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что 20-летний россиянин заболел коронавирусом.

«Сейчас ковид видоизменился, он проходит в более легкой форме. Если у Арсена действительно этот вирус, то будем верить, что он будет протекать, как обычное ОРЗ. Статистика последних месяцев говорит о том, что ковид стал совершенно не опасен. Срок восстановления бывает разным: от одной недели и более. Все зависит от формы, в которой протекает болезнь», — сказал Вартапетов «СЭ».

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян заболел ковидом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
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Сельта – Алавес
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