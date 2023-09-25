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Сегодня, 12:47

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян заболел ковидом

Арсен Захарян заразился коронавирусом
Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Арсен восстанавливается после ковида. Ему еще нужно будет приступить к тренировкам с командой. Пока не можем сказать, когда Захарян сможет сыграть за «Реал Сосьедад». Будем смотреть», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни.

Полузащитник, перешедший в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года, принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 - : -
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
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Реал

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Атлетико

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Кадис

 3 1 1
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Барселона

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