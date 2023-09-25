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25 сентября, 20:30

Плиев: «Впервые слышу, что у Захаряна коронавирус, вчера с ним разговаривал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал новости о болезни полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«То, что Захарян приболел, это я знал, еще вчера с ним разговаривал. А то, что у него коронавирус, — это я слышу впервые, не спрашивал у него про это. У него простуда была, еще во время матча с «Интером» в Лиге чемпионов. Не расстраивается ли он из-за того, что матчи пропускает по болезни? Нет, он только в команду перешел. Что ему расстраиваться? Сезон большой, впереди много матчей», — цитирует Плиева Metaratings.

Ранее Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни.

25 сентября пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила «СЭ», что 20-летний полузащитник заболел коронавирусом.

Источник: Metaratings
Арсен Захарян
Заурбек Плиев
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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Севилья – Альмерия
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Атлетик – Хетафе
 - : -
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Реал – Лас-Пальмас
 - : -
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Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
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