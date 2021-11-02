Винисиус: «Неважно, сколько буду получать по новому контракту в «Реале». Главное, что я в лучшем клубе мира»
Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте.
«Пока мне ничего не говорили. Я спокоен, так как нынешний контракт еще долго действует. Но я хотел бы подписать новый, очень хочу остаться в «Реале». Неважно, как скоро я подпишу новое соглашение, и какая будет зарплата. Важно лишь удовлетворение, что испытываешь, играя за лучший клуб мира», — цитирует Винисиуса TNT Brasil.
Нынешнее соглашение Винисиуса истекает в 2024 году. В 11 матчах ла лиги футболист отметился 7 голами и 2 ассистами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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