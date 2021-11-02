Хенрик Ларссон сообщил, что покидает «Барселону»
Бывший форвард сборной Швеции Хендрик Ларссон, входивший в тренерский штаб Роналда Кумана, покинул «Барселону».
«Эта история подошла к концу. Мне больше нечего сказать», — цитирует Ларссона Sportbladet.
58-летний нидерландец был уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.
И. о. главного тренера был назначен Серхи Бархуан. «Барса» набрала 16 очков в 11 матчах и занимает девятое место в чемпионате Испании.
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