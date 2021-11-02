Эмери прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Ньюкасла»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отреагировал на информацию о возможном назначения на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».
«Правда заключается в том, что я ничего не знаю по поводу интереса со стороны «Ньюкасла», — приводит слова Эмери Football Espana.
7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба хочет, чтобы команду возглавил Эмери.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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