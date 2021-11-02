Эмери прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Ньюкасла»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отреагировал на информацию о возможном назначения на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».

«Правда заключается в том, что я ничего не знаю по поводу интереса со стороны «Ньюкасла», — приводит слова Эмери Football Espana.

7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба хочет, чтобы команду возглавил Эмери.