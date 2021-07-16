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Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Вильярреалом»

22:14
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«Валенсия» в товарищеском матче обыграла «Вильярреал» (3:2).

Решающий мяч в концовке игры забил российский полузащитник Денис Черышев. Он отличился на 90+4-й минуте.

Товарищеский матч

«Валенсия» (Испания) — «Вильярреал» (Испания) — 3:2 (0:1)

Голы: Вальехо, 68, 87 (с пенальти), Черышев, 90+4 — Пенья, 45+1, Куэнка, 67.

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Евгений Петров все материалы автора

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