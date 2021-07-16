Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Вильярреалом»
22:14
«Валенсия» в товарищеском матче обыграла «Вильярреал» (3:2).
Решающий мяч в концовке игры забил российский полузащитник Денис Черышев. Он отличился на 90+4-й минуте.
That was something, @Cheryshev! ??— Valencia CF ??? (@valenciacf_en) July 16, 2021
? Check out all the goals from today's win on our App and Web! pic.twitter.com/TK7FmNtiM7
Товарищеский матч
«Валенсия» (Испания) — «Вильярреал» (Испания) — 3:2 (0:1)
Голы: Вальехо, 68, 87 (с пенальти), Черышев, 90+4 — Пенья, 45+1, Куэнка, 67.
Читайте также
9
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю