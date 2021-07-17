«Барселона» угрожает Дембеле, чтобы продлить с ним контракт

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле. Как утверждает Sport.es, каталонский клуб оказывает давление на игрока, чтобы тот согласился подписать новое соглашение.

Каталонцы пригрозили оставить игрока вне заявки, когда он восстановится после травмы, если не согласится продлить нынений контракт, который истекает в 2022 году.

Дембеле получил травму в составе сборной Франции на Евро-2020. Игроку предстоит операция.

В прошлом сезоне 24-летний француз принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового турнира.