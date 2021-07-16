Себальос объяснил, почему чемпионат Испании нравится ему больше АПЛ

Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, почему ему больше нравится чемпионат Испании, а не Англии.

«Я очень люблю фанатов «Арсенала», выступление за эту команду — незабываемый опыт. АПЛ — очень конкурентная лига, в которой многое зависит от физических кондиций, но мне больше нравится чемпионат Испании. В Испании ритм игры ниже, это позволяет больше владеть мячом и создавать. Я адаптировался к Англии, потому что у меня есть ноги, но там все скатывается к беготне туда-сюда. Поэтому чемпионат Испании мне ближе», — приводит Marca слова Себальоса.

Себальос выступал за «Арсенал» на правах аренды с июля 2019 года по июнь 2021 года.