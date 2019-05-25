"Валенсия" Черышева обыграла "Барселону" в финале Кубка Испании

"Валенсия" победила "Барселону" в финальном матче Кубка Испании (2:1). Голами в составе "летучих мышей" отметились нападающие Кевин Гамейро и Морено Родриго. У сине-гранатовых отличился форвард Лионель Месси.

"Валенсия" в восьмой раз в истории выиграла Кубок Испании. Обладателем трофея стал российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев - он не играет с 24 апреля из-за травмы колена. Форвард полетел с командой на эту встречу.

Кубок Испании

Финал

"Барселона" - "Валенсия" - 1:2 (0:2)

Голы: Гамейро, 21 (0:1). Родриго, 33 (0:2). Месси, 73 (1:2).

"Барселона": Силлессен, Семеду (Видаль, 46), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Аленья, 76), Бускетс, Артур (Малком, 46), Сержи Роберто, Месси, Коутинью.

"Валенсия": Доменеч, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Солер, Коклен, Парехо (Кондогбья, 65), Гонсалу Гедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72).

Предупреждения: Хосе Гайя, 53. Бускетс, 61. Кондогбья, 70. Видаль, 89.

Судья: Ундиано Мальенко.

25 мая. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".

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