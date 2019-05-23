Травмированный Черышев отправился с "Валенсией" на финал Кубка Испании

"Валенсия" продолжает подготовку к финалу Кубка Испании против "Барселоны". Сегодня, 23 мая, "летучие мыши" отправились в Херес.

Полузащитник Денис Черышев полетел вместе с командой, несмотря на травму колена. Хавбек сборной России​ передвигался на костылях.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 25 мая, на домашнем стадионе "Бетиса". Начало – в 22.00 по московскому времени.