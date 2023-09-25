Симеоне заявил, что Мората провел выдающуюся игру с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил нападающего матрасники Альваро Морату за матч с «Реалом Мадрид».

«Он провел выдающуюся игру, помимо голов, благодаря своему участию и упорной работе. Нам нужен этот Мората, у него есть оружие, чтобы достичь тех показателей, которые нужны ему и нам. Я надеюсь, что он сможет сохранить этот уровень уверенности для сборной и «Атлетико», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч «Реал» — «Атлетико» завершился со счетом 1:3. 30-лтений Мората оформил дубль.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).