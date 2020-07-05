В новом контракте Хави с «Аль-Саддом» есть опция, позволяющая уйти в «Барселону»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави подписал новый контракт с клубом. Соглашение с командой из Дохи рассчитано на сезон-2020/21.

При этом в контракте 40-летнего каталонца, есть пункт, который позволит ему уйти в «Барселону», сообщает El Mundo Deportivo.

Экс-капитан «Барселоны» возглавил «Аль-Садд» в 2019 году после того, как провел в этом клубе четыре сезона в качестве игрока. Под его руководством команда занимает 3-е место в чемпионате страны.