В Испании составили список главных разочарований сезона

Испанская газета Diario AS подготовила список игроков, которые разочаровали своими выступлениями в текущем сезоне. В него включили новичка «Атлетико» Жоау Феликса.

20-летний Феликс перешел в мадридскую команду из «Бенфики» летом 2020-го за 120 миллионов евро. Нападающий провел 28 матчей за «Атлетико», забил 6 голов и сделал три результативные передачи.

В список разочарований также вошли: Лука Йович («Реал»), Рони Лопеш («Севилья»), Френки Де Йонг («Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол») и Педро Порро («Вальядолид»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»).

Чемпионат Испании ранее был приостановлен из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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