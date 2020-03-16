В Испании рассматривают возможность завершения сезона из-за коронавируса
Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал о положении дел в чемпионате в связи с эпидемией коронавируса. Как минимум ближайшие два тура были перенесены.
— Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании, — цитирует Тебаса AS. — Наступает очень важная неделя.
Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования. На предстоящей неделе по Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу.
Коронавирус — это вопрос медицины, врачей. А мы работаем для того, чтобы заниматься организацией футбольных турниров. Я не на карантине. У меня нет симптомов, не проходил тестирование. У нас уже был план действий в течение нескольких недель. И мы применили его. 95 процентов сотрудников уже работают из дома.
Симптомы коронавируса:
— слабость, усталость
— затрудненное дыхание
— высокая температура
— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле
По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.
Как передается коронавирус:
Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).
Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:
— Избегать мест скопления людей;
— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;
— Не трогать руками лицо;
— Проветривать помещение;
— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.
— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.
— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.