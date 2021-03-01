В доме бывшего президента «Барселоны» были проведены обыски

Полиция провела обыски в доме бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. Также обыски прошли в доме его советника Хуаме Месферрера, сообщает La Sexta.

1 марта полиция провела обыски в офисе «Барселоны». Это связано со скандалом из-за сотрудничества руководства каталонцев с компанией I3 Ventures для работы над позитивным имиджем бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года. Причиной стал вотум недоверия, вынесенный президенту.