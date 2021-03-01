Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

В доме бывшего президента «Барселоны» были проведены обыски

15:54
Жозеп Бартомеу. Фото Twitter
Жозеп Бартомеу. Фото Twitter
Теги:

Полиция провела обыски в доме бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. Также обыски прошли в доме его советника Хуаме Месферрера, сообщает La Sexta.

1 марта полиция провела обыски в офисе «Барселоны». Это связано со скандалом из-за сотрудничества руководства каталонцев с компанией I3 Ventures для работы над позитивным имиджем бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года. Причиной стал вотум недоверия, вынесенный президенту.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир