Жоан Лапорта прокомментировал арест Жозепа Бартомеу

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал полицейское расследование в отношении клуба.

«Все эти аресты — очень нехорошая новость. Жозеп Бартомеу был президентом «Барселоны». Но я прошу дождаться официальных заявлений, прежде чем делать какие-то выводы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Задержания Бартомеу связано с обысками, которые проходят в главном офисе каталонцев 1 марта. Сообщается, что в феврале 2020 года бывшее руководство клуба создало компанию, целью которое было оклеветать людей, критикующих Бартомеу.

Отметим, что 58-летний Бартомеу отрицал свою причастность к этому делу.

Напомним, что функционер покинул пост президента «Барселоны» в октябре прошлого года. Выборы нового президента назначены на 7 марта.