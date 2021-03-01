Полиция проводит допросы сотрудников офиса «Барселоны»
Испанская полиция проводит допросы сотрудников офиса «Барселоны». Некоторым руководителям было запрещено покидать свои кабинеты, тогда как большая часть сотрудников была отпущена, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее, 1 марта, полиция арестовала бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
В полиции подозревают, что Бартомеу обращался за услугами к компании, которая распространяла клевету о его критиках. По мнению органов правопорядка, сотрудничество с этой компанией велось с нарушением внутренних процедур финансового и юридического контроля. Предполагается, что клуб переплатил за эти услуги не менее чем в шесть раз.
Сообщается, что причиной для обысков, а также для задержания экс-президента клуба стал скандал, начавшийся в феврале прошлого года и получивший неофициальное название «Барсагейт».
Жесть в «Барселоне»: в клубном офисе идут обыски, экс-президент и гендиректор арестованы
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