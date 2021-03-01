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Полиция проводит допросы сотрудников офиса «Барселоны»

16:46
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Испанская полиция проводит допросы сотрудников офиса «Барселоны». Некоторым руководителям было запрещено покидать свои кабинеты, тогда как большая часть сотрудников была отпущена, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее, 1 марта, полиция арестовала бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

В полиции подозревают, что Бартомеу обращался за услугами к компании, которая распространяла клевету о его критиках. По мнению органов правопорядка, сотрудничество с этой компанией велось с нарушением внутренних процедур финансового и юридического контроля. Предполагается, что клуб переплатил за эти услуги не менее чем в шесть раз.

Сообщается, что причиной для обысков, а также для задержания экс-президента клуба стал скандал, начавшийся в феврале прошлого года и получивший неофициальное название «Барсагейт».

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