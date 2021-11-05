В «Барселоне» отрицают, что клуб договорился с «Аль-Саддом» о переходе Хави за 5 миллионов евро

В «Барселоне» отрицают факт того, что клуб договорился с «Аль-Саддом» о переходе Хави за 5 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы недовольны заявлением, которое опубликовал катарский клуб. В «Барселоне» расценивают это как попытку давления на делегацию клуба, которая сейчас находится в Дохе.

Сообщалось, что срок контракта Хави с «Барселоной» пока не уточняется. Также писали, что сумма отступных в контракте 41-летнего специалиста с «Аль-Саддом» составляет 5 миллионов евро. Предыдущим тренером «Барселоны» являлся Роналд Куман.