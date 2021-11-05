Анчелотти: «У Бэйла не лучшие времена, но болельщики не забудут, что он сделал для «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форме полузащитника команды Гарета Бэйла.
«У Бэйла не лучшие времена, но болельщики не забудут, что он сделал для «Реала», — приводит слова Анчелотти Marca. — В 2014 году Бэйл помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов и кубок Испании. В последнее время Гарет был не слишком хорош, но мы должны верить в него. После возвращения из сборной он сыграет, если будет достоин».
В нынешнем сезоне 32-летний валлиец забил один мяч в трех матчах за «Реал».
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/11/05/6185146f46163f88bb8b45a3.html
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