«Аль-Садд» объявил, что Хави покинул клуб и возглавил «Барселону»

Катарский клуб «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул должность главного тренера команды и возглавил «Барселону».

«Руководство «Аль-Садда» договорилось о переходе Хави в «Барселону», после того как клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте. Хави — важная часть нашей истории, мы желаем ему удачи. Несколько дней назад он сообщил нам о своем желании возглавить «Барселону», поскольку его родная команда находится в критическом состоянии. Мы решили не препятствовать этому желанию», — говорится в официальном заявлении катарского клуба.

Turki Al-Ali: Xavi informed us a few days ago of his desire to go to Barcelona at this particular time, because of the critical stage his hometown club is going through, and we understand this and decided not to stand in his way.#AlSadd — ? #76 Al Sadd SC | ??? ??? (@AlsaddSC) November 5, 2021

Срок контракта Хави с «Барселоной» не уточняется. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте 41-летнего специалиста с «Аль-Саддом» составляет 5 миллионов евро. Предыдущим тренером «Барселоны» являлся Роналд Куман.

Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за основную команду сине-гранатовых с 1998 по 2015 год, после чего перешел в «Аль-Садд», где завершил карьеру футболиста и начал работать тренером. Вместе с «Барселоной» Хави 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Суперкубок Испании, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза становился обладателем Кубка Испании, а также по 2 раза побеждал на клубном чемпионате мира и в Суперкубке УЕФА.