Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выложил пост в Instagram после матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).

«Три очка, чтобы встретить Рождество с этой великой победой. Уходим на паузу с улыбкой!» — написал Черышев.

Черышев начал матч против «Леванте» в старте и провел на поле 60 минут.

После этого матча «Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 8 очками без побед — на последней строчке.