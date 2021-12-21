«Уходим на паузу с улыбкой». Черышев — о победе «Валенсии» в дерби над «Леванте»
Черышев прокомментировал победу «Валенсии» в дерби над «Леванте»
03:03
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выложил пост в Instagram после матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).
«Три очка, чтобы встретить Рождество с этой великой победой. Уходим на паузу с улыбкой!» — написал Черышев.
Черышев начал матч против «Леванте» в старте и провел на поле 60 минут.
После этого матча «Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 8 очками без побед — на последней строчке.
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