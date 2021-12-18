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Ла лига, расписание и результаты матчей 18 тура. «Севилья» против «Атлетико» и другие игры

11:00
Антуан Гризманн и Тома Лемар. Фото AFP
Антуан Гризманн и Тома Лемар. Фото AFP
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Все матчи 18-го тура чемпионата Испании. «Севилья» сыграет с «Атлетико», «Реал» против «Кадиса» и другие встречи.

17 декабря, пятница

Испания. Лига 1. 18-й тур
17 дек, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:1
Эспаньол
Голы
Мина, 3 (1:0), Аспас, 47 (2:0), Суарес, 82 (3:0), Лорен Морон, 90+2 (3:1)
Сельта
Дитуро Мальо Араухо Айду Галан Бельтран (Суарес, 46 ) Тапия Аспас (Нолито, 85 ) Серви Мина (Сотело, 89 ) Мендес (Вейга, 87 )
Эспаньол
Диего Лопес Мигелон (Морланес, 58) Педроса (Вила, 87) Кабрера Гомес Дардер Мелендо (Меламед, 58) Эррера (Лорен Морон, 58) Пуадо Рауль де Томас Алейш Видаль (Санчес, 74)
Предупреждения
Мина 89, Мальо 90  -  Вила 90
Судьи
Гомес

18 декабря, суббота

Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Алавес
Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 20:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Эльче
Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Атлетико

19 декабря, воскресенье

Испания. Лига 1. 18-й тур
19 дек, 18:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Бетис
Испания. Лига 1. 18-й тур
19 дек, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Осасуна
Испания. Лига 1. 18-й тур
19 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Кадис

20 декабря, понедельник

Испания. Лига 1. 18-й тур
20 дек, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Валенсия

Все матчи ла лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении «ОККО Спорт»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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