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Бордалас о «Валенсии» в еврокубках: «Мы должны действовать поэтапно, нам не нужно ставить перед собой долгосрочные цели»

03:57
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Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).

«Это был зрелищный матч с большим количеством голов. Мы говорили о том, как важно не допустить контратак с их стороны. Мы отключились, и у них получилось их провести. После гола Гедеша мы были настроены на победу и добились ее заслуженно. Это была сложная игра, мы добились очень важной победы.

Попадание в еврокубки? Мы должны действовать поэтапно, и нам не нужно ставить перед собой долгосрочные цели только потому, что мы показываем хорошие результаты. Ла лига — очень сложный чемпионат, каждая игра очень сложна», — приводит слова Бордаласа официальный сайт клуба.

После этого матча «Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 8 очками без побед — на последней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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