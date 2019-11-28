Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Популярный портал Transfermarkt на странице нападающего «Барселоны» Лионеля Месси отредактировал награды аргентинца. По информации сайта, звезда каталонцев станет обладателем «Золотого мяча» в этом году. Отметим, что голосование издания France Football, которое вручает премию, было завершено 9 ноября.

Церемония награждения пройдет в Париже в понедельник, 2 декабря. Ранее стало известно, что делегация France Football посетила Барселону, чтобы записать интервью с Месси и сделать фотографии на обложку журнала, который выйдет во вторник, 3 декабря.

Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.

Источник: Месси уже знает, что получит шестой «Золотой мяч»