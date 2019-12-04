В голосовании за «Золотой мяч"-2019 защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк победил в голосовании журналистов из Европы и Азии. На остальных континентах победу одержал форвард «Барселоны» Лионель Месси, который и выиграл трофей.

Ван Дейк победил бы по старым правилам, действовавшим до 2007 года, когда выиграть мог только представитель европейских клубов, и в голосовании принимали участие только журналисты Европы.

Третье место на выборах занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. На всех континентах он стал третьим, кроме Африки. Африканские журналисты также отдали победу Лионелю Месси, но вторым стал сенегалец Садио Мане из «Ливерпуля».

Европа. 1. Виргил ван Дейк — 231. 2. Лионель Месси — 194. 4. Криштиану Роналду — 151.

Южная Америка. 1. Лионель Месси — 47. 2. Виргил ван Дейк — 39. 3. Криштиану Роналду — 34.

КОНКАКАФ. 1. Лионель Месси — 102. 2. Виргил ван Дейк — 86. 3. Криштиану Роналду — 68.

Африка. 1. Лионель Месси — 187. 2. Садио Мане — 170. 3. Виргил ван Дейк — 154.

Азия. 1. Виргил ван Дейк — 155. 2. Лионель Месси — 134. 3. Криштиану Роналду — 100.

Океания. 1. Лионель Месси — 22. 2. Виргил ван Дейк — 14. 3. Криштиану Роналду — 12.