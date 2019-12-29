Globe Soccer Awards: Роналду — игрок года, Клопп — тренер года
В Дубае прошла церемония вручения престижной премии Globe Soccer Awards. Приз лучшему футболисту года получил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Также были вручены награды в ряде других номинаций. В частности, Юрген Клопп назван тренером года, а его «Ливерпуль» — командой года.
Футболист года: Криштиану Роналду («Ювентус»)
Футболистка года: Люси Броунз
Прогресс года: Жоау Феликс («Атлетико»)
За достижения в карьере: Миралем Пьянич («Ювентус») и Райан Гиггз (главный тренер сборной Уэльса)
Тренер года: Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Футбольная академия года: «Аякс» и «Бенфика»
Клуб года: «Ливерпуль» (Англия)
Арабский клуб года: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
Арабский футболист года: Абдерразак Хамдалла (Марокко, «Ан Наср»)
Молодой арабский футболист года: Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия» Д)
Агент года: Жорже Мендеш (Португалия)
Вратарь года: Алиссон («Ливерпуль»)
Партнерство года: «Манчестер Сити» и SAP
Арбитр года: Стефани Фраппарт
Спортивный директор года: Андреа Берта («Атлетико»)