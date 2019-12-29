В Дубае прошла церемония вручения престижной премии Globe Soccer Awards. Приз лучшему футболисту года получил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Также были вручены награды в ряде других номинаций. В частности, Юрген Клопп назван тренером года, а его «Ливерпуль» — командой года.

Футболист года: Криштиану Роналду («Ювентус»)

Футболистка года: Люси Броунз

Прогресс года: Жоау Феликс («Атлетико»)

За достижения в карьере: Миралем Пьянич («Ювентус») и Райан Гиггз (главный тренер сборной Уэльса)

Тренер года: Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Футбольная академия года: «Аякс» и «Бенфика»

Клуб года: «Ливерпуль» (Англия)

Арабский клуб года: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Арабский футболист года: Абдерразак Хамдалла (Марокко, «Ан Наср»)

Молодой арабский футболист года: Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия» Д)

Агент года: Жорже Мендеш (Португалия)

Вратарь года: Алиссон («Ливерпуль»)

Партнерство года: «Манчестер Сити» и SAP

Арбитр года: Стефани Фраппарт

Спортивный директор года: Андреа Берта («Атлетико»)