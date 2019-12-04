Сестра Роналду пришла в ярость после слов ван Дейка о Роналду

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру возмутилась словами защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка о португальце. Ван Дейка на церемонии вручения «Золотого мяча» спросили, как он относится к отсутствию в зале Криштиану Роналду. Ван Дейк ответил: «А он был соперником?» После этого он уточнил, что всего лишь пошутил.

«Это был ответ голландского защитника «Ливерпуля», когда его спросили об отсутствии португальской звезды на торжественном вечере. Общеизвестно, что Роналду не завоюет трофей, — написала Катя Авейру в Instagram. — Хотя он завоевал важные командные трофеи, но это другой разговор. Футбол расставит все по своим местам.

Дорогой Виргил, там, куда ты идешь, Роналду бывал тысячу раз. Видишь ли, дорогой Виргил, Роналду был трехкратным чемпионом в стране, где ты играл годами, а у тебя все еще нет чемпионского титула.

Роналду был даже лучшим игроком и лучшим бомбардиром в стране, где ты играешь, Виргил. Кстати, он был даже моложе тебя.

Затем, дорогой Виргил, Криштиану Роналду отправился в другие клубы и стал величайшим игроком в истории «Реала». Тебе о чем-то это говорит, Виргил? Вероятно, да, потому что этот клуб с этим парнем Криштиану обыгрывал тебя в финале Лиги чемпионов. У Роналду таких побед в финале уже пять. В один из самых неудачных периодов карьеры Роналду выиграл больше титулов, чем вы. Круто, не правда ли?

Когда, Виргил, ты завоюешь столько же титулов, тогда и поговорим. Когда у тебя будет несколько важных трофеев, ты сможешь сест за стол с Криштиану.

А для меня, Криштиану, ты всегда будешь лучшим игроком в мире!"