Тео Зидан продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник Тео Зидан продлил контракт с «Реалом» сообщает The Athletic. Новое соглашение 21-летнего француза рассчитано 30 июня 2024 года.

Футболист является сыном легендарного игрока и тренера Зинедина Зидана.

Тео находится в академии «Реала» с 2010 года. В прошлом сезоне выступал за «Реал Мадрид Кастилья». Трансферная стоимость игрока — 250 тысяч евро.