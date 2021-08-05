Статистика Месси в Испании: форвард перекрыл бомбардирское достижение «Барселоны» почти в три раза

Лионель Месси дебютировал в составе сине-гранатовых в 2004 году: 17 сезонов и 672 гола.

Аргентинец почти в три раза перекрыл предыдущий снайперский рекорд «Барсы», который более 50 лет принадлежал Сесару Родригесу. На счету Лео — почти все бомбардирские достижения, кроме результата Жоана Гампера, который в начале XX века смог забить десять раз в одной игре. В качестве футболиста «Барселоны» Месси побеждал в 35 турнирах, в том числе, четырежды — в Лиге чемпионов, и взял шесть «Золотых мячей».

Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»

Игрок Страна Годы в клубе Голы Лионель Месси Аргентина 2004-2021 672 Сесар Родригес Испания 1942-1955 232 Луис Суарес Уругвай 2014-2020 198 Ладислао Кубала Венгрия/Испания 1950-1961 194 Хосеп Самитьер Испания 1919-1932 184 Хосеп Эскола Испания 1934-1949 167 Паулино Алькантара Филиппины 1912-1916, 1918-1927 143 Ривалдо Бразилия 1997-2002 130 Самюэль Это'О Камерун 2004-2009 130 Мариано Мартин Испания 1940-1948 128

Среди лучших бомбардиров чемпионата Испании Месси также нет равных. Лео огорчал соперников «Барселоны» 474 раза, тогда как у его вечного конкурента Криштиану Роналду, долгое время выступавшего за «Реал», 311 голов.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании

Игрок Клубы Матчи Голы Лионель Месси Барселона 520 474 Криштиану Роналду Реал 292 311 Тельмо Сарра Атлетик 278 251 Уго Санчес Атлетико, Реал, Райо Вальекано 347 234 Рауль Реал 550 228 Альфредо Ди Стефано Реал, Эспаньол 329 227 Сесар Родригес Гранада, Барселона, Культураль Леонеса, Эльче 353 223 Кини Спортинг Х, Барселона 448 219

А вот по числу матчей в примере Месси до рекорда прилично не дотянул. Аргентинец за 17 лет провел 520 встреч — это только седьмой показатель в истории.

Рекордсмен турнира Андони Субисаррета выходил на поле 622 раза. Правда, голкипера скоро может обойти ветеран «Бетиса» Хоакина, у которого пока 576 игра.

Лидеры чемпионата Испании по числу матчей