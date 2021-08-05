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Статистика Месси в Испании: форвард перекрыл бомбардирское достижение «Барселоны» почти в три раза

22:10
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Лионель Месси дебютировал в составе сине-гранатовых в 2004 году: 17 сезонов и 672 гола.

Аргентинец почти в три раза перекрыл предыдущий снайперский рекорд «Барсы», который более 50 лет принадлежал Сесару Родригесу. На счету Лео — почти все бомбардирские достижения, кроме результата Жоана Гампера, который в начале XX века смог забить десять раз в одной игре. В качестве футболиста «Барселоны» Месси побеждал в 35 турнирах, в том числе, четырежды — в Лиге чемпионов, и взял шесть «Золотых мячей».

Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»

Игрок

Страна

Годы в клубе

Голы

Лионель Месси

Аргентина

2004-2021

672

Сесар Родригес

Испания

1942-1955

232

Луис Суарес

Уругвай

2014-2020

198

Ладислао Кубала

Венгрия/Испания

1950-1961

194

Хосеп Самитьер

Испания

1919-1932

184

Хосеп Эскола

Испания

1934-1949

167

Паулино Алькантара

Филиппины

1912-1916, 1918-1927

143

Ривалдо

Бразилия

1997-2002

130

Самюэль Это'О

Камерун

2004-2009

130

Мариано Мартин

Испания

1940-1948

128

Среди лучших бомбардиров чемпионата Испании Месси также нет равных. Лео огорчал соперников «Барселоны» 474 раза, тогда как у его вечного конкурента Криштиану Роналду, долгое время выступавшего за «Реал», 311 голов.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Лионель Месси

Барселона

520

474

Криштиану Роналду

Реал

292

311

Тельмо Сарра

Атлетик

278

251

Уго Санчес

Атлетико, Реал, Райо Вальекано

347

234

Рауль

Реал

550

228

Альфредо Ди Стефано

Реал, Эспаньол

329

227

Сесар Родригес

Гранада, Барселона, Культураль Леонеса, Эльче

353

223

Кини

Спортинг Х, Барселона

448

219

А вот по числу матчей в примере Месси до рекорда прилично не дотянул. Аргентинец за 17 лет провел 520 встреч — это только седьмой показатель в истории.

Рекордсмен турнира Андони Субисаррета выходил на поле 622 раза. Правда, голкипера скоро может обойти ветеран «Бетиса» Хоакина, у которого пока 576 игра.

Лидеры чемпионата Испании по числу матчей

Игрок

Годы

Клубы

Матчи

Андони Субисаррета

1981-1998

Атлетик, Барселона, Валенсия

622

Хоакин

2001-2013, 2015-н.в.

Бетис, Валенсия, Малага

576

Рауль

1994-2010

Реал

550

Эусебио Сакристан

1983-2002

Вальядолид, Атлетико, Барселона, Сельта

543

Франсиско Буйо

1980-1997

Севилья, Реал

542

Маноло Санчис

1983-2001

Реал

523

Лионель Месси

2004-2021

Барселона

520

Рауль Гарсия

2004-н.в.

Осасуна, Атлетико, Атлетик

514

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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