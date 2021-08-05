Статистика Месси в Испании: форвард перекрыл бомбардирское достижение «Барселоны» почти в три раза
Лионель Месси дебютировал в составе сине-гранатовых в 2004 году: 17 сезонов и 672 гола.
Аргентинец почти в три раза перекрыл предыдущий снайперский рекорд «Барсы», который более 50 лет принадлежал Сесару Родригесу. На счету Лео — почти все бомбардирские достижения, кроме результата Жоана Гампера, который в начале XX века смог забить десять раз в одной игре. В качестве футболиста «Барселоны» Месси побеждал в 35 турнирах, в том числе, четырежды — в Лиге чемпионов, и взял шесть «Золотых мячей».
Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»
|
Игрок
|
Страна
|
Годы в клубе
|
Голы
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2004-2021
|
672
|
Сесар Родригес
|
Испания
|
1942-1955
|
232
|
Луис Суарес
|
Уругвай
|
2014-2020
|
198
|
Ладислао Кубала
|
Венгрия/Испания
|
1950-1961
|
194
|
Хосеп Самитьер
|
Испания
|
1919-1932
|
184
|
Хосеп Эскола
|
Испания
|
1934-1949
|
167
|
Паулино Алькантара
|
Филиппины
|
1912-1916, 1918-1927
|
143
|
Ривалдо
|
Бразилия
|
1997-2002
|
130
|
Самюэль Это'О
|
Камерун
|
2004-2009
|
130
|
Мариано Мартин
|
Испания
|
1940-1948
|
128
Среди лучших бомбардиров чемпионата Испании Месси также нет равных. Лео огорчал соперников «Барселоны» 474 раза, тогда как у его вечного конкурента Криштиану Роналду, долгое время выступавшего за «Реал», 311 голов.
Лучшие бомбардиры чемпионата Испании
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
520
|
474
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
292
|
311
|
Тельмо Сарра
|
Атлетик
|
278
|
251
|
Уго Санчес
|
Атлетико, Реал, Райо Вальекано
|
347
|
234
|
Рауль
|
Реал
|
550
|
228
|
Альфредо Ди Стефано
|
Реал, Эспаньол
|
329
|
227
|
Сесар Родригес
|
Гранада, Барселона, Культураль Леонеса, Эльче
|
353
|
223
|
Кини
|
Спортинг Х, Барселона
|
448
|
219
А вот по числу матчей в примере Месси до рекорда прилично не дотянул. Аргентинец за 17 лет провел 520 встреч — это только седьмой показатель в истории.
Рекордсмен турнира Андони Субисаррета выходил на поле 622 раза. Правда, голкипера скоро может обойти ветеран «Бетиса» Хоакина, у которого пока 576 игра.
Лидеры чемпионата Испании по числу матчей
|
Игрок
|
Годы
|
Клубы
|
Матчи
|
Андони Субисаррета
|
1981-1998
|
Атлетик, Барселона, Валенсия
|
622
|
Хоакин
|
2001-2013, 2015-н.в.
|
Бетис, Валенсия, Малага
|
576
|
Рауль
|
1994-2010
|
Реал
|
550
|
Эусебио Сакристан
|
1983-2002
|
Вальядолид, Атлетико, Барселона, Сельта
|
543
|
Франсиско Буйо
|
1980-1997
|
Севилья, Реал
|
542
|
Маноло Санчис
|
1983-2001
|
Реал
|
523
|
Лионель Месси
|
2004-2021
|
Барселона
|
520
|
Рауль Гарсия
|
2004-н.в.
|
Осасуна, Атлетико, Атлетик
|
514
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