6 августа президент «Барселоны» даст специальную пресс-конференцию
22:01
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назначил экстренную пресс-конференцию на пятницу, 6 августа. Она должна состояться в 12.00 по московскому времени.
Ожидается, что она будет посвящена уходу из клуба нападающего Лионеля Месси.
5 августа каталонский клуб объявил, что новый контракт с 34-летним аргентинцем подписан не будет.
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