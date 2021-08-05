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6 августа президент «Барселоны» даст специальную пресс-конференцию

22:01
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назначил экстренную пресс-конференцию на пятницу, 6 августа. Она должна состояться в 12.00 по московскому времени.

Ожидается, что она будет посвящена уходу из клуба нападающего Лионеля Месси.

5 августа каталонский клуб объявил, что новый контракт с 34-летним аргентинцем подписан не будет.

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Иван Шитик все материалы автора

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