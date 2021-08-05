6 августа президент «Барселоны» даст специальную пресс-конференцию

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назначил экстренную пресс-конференцию на пятницу, 6 августа. Она должна состояться в 12.00 по московскому времени.

Ma?ana a las 11:00 rueda de prensa del presidente Laporta para hablar de Messi. — Josep Soldado G?mez (@JosepSoldado) August 5, 2021

Ожидается, что она будет посвящена уходу из клуба нападающего Лионеля Месси.

5 августа каталонский клуб объявил, что новый контракт с 34-летним аргентинцем подписан не будет.