«Спасибо, Лео». «Барселона» опубликовала ролик про Месси

«Барселона» подготовила специальный видеоролик, который посвящен нападающему Лионелю Месси. 5 августа стало официально известно, что аргентинец не будет подписывать новый контракт с клубом.

Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет — в ноябре было бы 18 лет со дня его дебюта за каталонский клуб.

За это время аргентинец выиграл в «Барсе» 35 трофеев — 10 побед в чемпионате, 7 Кубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы и 8 Суперкубков Испании.