Старший сын Зидана заключил контракт с командой из третьего испанского дивизиона

Полузащитник Энцо Зидан подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона «Фуэнлабрада», сообщает официальный сайт команды.

Этим летом футболист покинул «Родез», выступающему во втором дивизионе чемпионата Франции. «Родез» стал уже четвертым коллективом, отказавшимся от услуг 27-летнего хавбека.

В минувшем сезоне лиги 2 полузащитник принял участие в 15 поединках и не отметился голевыми действиями.

Энцо Зидан является старшим сыном бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана.