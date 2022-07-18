«Сельту» обязали допустить до тренировок футболиста Санти Мину. Он был приговорен к тюремному сроку за изнасилование

Испанский футбольный клуб «Сельта» 18 июля на официальном сайте выступил с заявлением, в котором говорится о том, что клуб «вынужден допустить» до тренировок футболиста Санти Мину.

Мина весной был приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование женщины летом 2017 года.

Он подал апелляцию, приговор вступит в силу, если обжалование не будет удовлетворено вышестоящим судом.

«Сельта» после приговора отстранила 26-летнего нападающего от тренировок с командой.