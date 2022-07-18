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Сегодня, 16:43

Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико». Слухи о переходе распространяет окружение португальца

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико» в этим летом, утверждает Marca.

В мадридском клубе называют потенциальный трансфер экономически невозможным и невыгодным.

Отмечается, что слухи о возможном переходе 37-летнего нападающего в «Атлетико» распространяются окружением Роналду и агентом Жорже Мендешем.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.

Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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