Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико». Слухи о переходе распространяет окружение португальца

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико» в этим летом, утверждает Marca.

В мадридском клубе называют потенциальный трансфер экономически невозможным и невыгодным.

Отмечается, что слухи о возможном переходе 37-летнего нападающего в «Атлетико» распространяются окружением Роналду и агентом Жорже Мендешем.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.

Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.