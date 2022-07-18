Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико». Слухи о переходе распространяет окружение португальца
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико» в этим летом, утверждает Marca.
В мадридском клубе называют потенциальный трансфер экономически невозможным и невыгодным.
Отмечается, что слухи о возможном переходе 37-летнего нападающего в «Атлетико» распространяются окружением Роналду и агентом Жорже Мендешем.
В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.
Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.
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3
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|0
|0
|0
|0-0
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4
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|0
|0
|0
|0
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11
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|0
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|0
|
12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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|0
|
20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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