Симеоне рассказал об адаптации Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об адаптации нападающего Антуана Гризманна.

«Мы хотим, чтобы Гризманн был таким, как всегда — важным футболистом с талантом и голами, мы точно его увидим. Ему нужно будет работать, как и всем остальным игрокам, и тогда он будет готов играть 30, 60, 90 минут», — цитирует Симеоне AS.

30-летний француз перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа. Футболист уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.