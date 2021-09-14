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Симеоне рассказал об адаптации Гризманна в «Атлетико»

23:12
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об адаптации нападающего Антуана Гризманна.

«Мы хотим, чтобы Гризманн был таким, как всегда — важным футболистом с талантом и голами, мы точно его увидим. Ему нужно будет работать, как и всем остальным игрокам, и тогда он будет готов играть 30, 60, 90 минут», — цитирует Симеоне AS.

30-летний француз перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа. Футболист уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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