Симеоне рассказал об ожиданиях от игры «Атлетико» с «Порту»
23:06
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем Лиги чемпионов с «Порту» высказался об ожиданиях от встречи.
«Я встречу своего друга Серджиу Консейсау, который отлично справляется со своей работой. Мы вместе играли в «Лацио», он там приобрел стиль игры и индивидуальность, которой придерживается все эти годы в качестве тренера.
Не жду ничего, кроме того, что видел в его чемпионате и еврокубках. Давление, агрессивность, скорость в их игре с четким пониманием того, где они могут получить численное преимущество, чтобы угрожать нашим воротам», — цитирует Симеоне AS.
Матч «Атлетико» — «Порту» состоится завтра, 15 сентября. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю