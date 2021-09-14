Симеоне рассказал об ожиданиях от игры «Атлетико» с «Порту»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем Лиги чемпионов с «Порту» высказался об ожиданиях от встречи.

«Я встречу своего друга Серджиу Консейсау, который отлично справляется со своей работой. Мы вместе играли в «Лацио», он там приобрел стиль игры и индивидуальность, которой придерживается все эти годы в качестве тренера.

Не жду ничего, кроме того, что видел в его чемпионате и еврокубках. Давление, агрессивность, скорость в их игре с четким пониманием того, где они могут получить численное преимущество, чтобы угрожать нашим воротам», — цитирует Симеоне AS.

Матч «Атлетико» — «Порту» состоится завтра, 15 сентября. Начало — в 22.00 (мск).